Contratto di rioccupazione, via libera dalla Commissione Europea: come funzionerà (Di venerdì 16 luglio 2021) Può finalmente partire il cosiddetto Contratto di rioccupazione, insieme alle altre misure a sostegno di lavoratori autonomi e operatori sanitari rimaste ferme in attesa del via libera della Commissione Europea. La Commissione ha approvato infatti nella giornata del 14 luglio un regime da 2,5 miliardi di euro, nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19. La proposta del Ministro Andrea Orlando si inserisce nella cornice del Decreto Sostegni Bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), in fase di conversione ...

