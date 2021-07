Conferenza stampa Spalletti: «Osimhen punto di forza, Napoli è orgoglio» (Di venerdì 16 luglio 2021) Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, interviene in Conferenza stampa dal ritiro di Dimaro: le sue dichiarazioni Luciano Spalletti parla dal ritiro di Dimaro. Le sue parole. CARATTERISTICHE Napoli – «Bisogna dare fiducia ai giocatori, portare un messaggio chiaro, creare un qualcosa stimolante per i giocatori ed in cui possano riconoscersi per allenarsi con piacere e motivarsi di continuo. Poi le caratteristiche dipendono anche dai giocatori, soprattutto nella trequarti avversari, con Osimhen le altre squadre ci faranno giocare nel traffico, lì dentro dovremo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Luciano, nuovo allenatore del, interviene indal ritiro di Dimaro: le sue dichiarazioni Lucianoparla dal ritiro di Dimaro. Le sue parole. CARATTERISTICHE– «Bisogna dare fiducia ai giocatori, portare un messaggio chiaro, creare un qualcosa stimolante per i giocatori ed in cui possano riconoscersi per allenarsi con piacere e motivarsi di continuo. Poi le caratteristiche dipendono anche dai giocatori, soprattutto nella trequarti avversari, conle altre squadre ci faranno giocare nel traffico, lì dentro dovremo ...

