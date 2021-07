Charlène di Monaco | «Ecco perché non posso tornare a casa»

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ha trascorso gli ultimi mesi in Sudafrica, Charlène Wittstock, obbligata a stare lontana dal marito Alberto e dai figli gemelli Jacques e Gabriella. «Un’infezione otorinolaringoiatrica», avevano fatto sapere da Principato di Monaco alla vigilia del Gran Premio di Formula Uno dello scorso maggio, impossibilitati a non dare spiegazioni per un’assenza che aveva preso ad alimentare (di nuovo) i gossip su una presunta crisi con il marito.

cosmopolitan.com

... alcune addirittura per la prima volta e proprio in occasione di questa esposizione a. Concomitante c'è anche una mostra di gioielli che piacerà non solo ad appassionati e collezionisti, ma ...Da marzo Charlene disi trova in Sudafrica, dove è nata, lontana dal marito, il principe Alberto e dai suoi figli. Ufficialmente è partita per motivi di salute ma in realtà, dietro la sua 'fuga', ci sarebbe una ...