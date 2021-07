Aumentano i casi, le regioni salgono a «rischio moderato» (Di venerdì 16 luglio 2021) Più 62% negli Stati uniti e in Canada; più 20% in Asia e più 14% in Medio oriente: il Covid ha ripreso a circolare con forza nel mondo. Su base nazionale, i Paesi Bassi registrano il maggiore aumento delle infezioni (512%) con 7.410 nuovi casi al giorno. Il Centro europeo per il controllo delle malattie spiega: «Al 15 luglio in Ue c’è stato un aumento medio del 64,3% dei casi settimanali rispetto alla settimana precedente. Nella prima settimana di agosto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 luglio 2021) Più 62% negli Stati uniti e in Canada; più 20% in Asia e più 14% in Medio oriente: il Covid ha ripreso a circolare con forza nel mondo. Su base nazionale, i Paesi Bassi registrano il maggiore aumento delle infezioni (512%) con 7.410 nuovial giorno. Il Centro europeo per il controllo delle malattie spiega: «Al 15 luglio in Ue c’è stato un aumento medio del 64,3% deisettimanali rispetto alla settimana precedente. Nella prima settimana di agosto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

