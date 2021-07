Antonio Megalizzi, Mattarella presenzia a Trento alla cerimonia per la laurea honoris causa (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato oggi alla cerimonia per il conferimento ad Antonio Megalizzi della laurea magistrale a titolo d’onore in European and International Studies. Il reporter che ha perso la vita nell’attentato avvenuto a Strasburgo, ai mercatini di Natale l’11 dicembre del 2018, frequentava la Scuola di Studi internazionali di Trento. La cerimonia è stata aperta dal discorso del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli con queste parole: “Il Parlamento europeo era la passione di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergiohato oggiper il conferimento addellamagistrale a titolo d’onore in European and International Studies. Il reporter che ha perso la vita nell’attentato avvenuto a Strasburgo, ai mercatini di Natale l’11 dicembre del 2018, frequentava la Scuola di Studi internazionali di. Laè stata aperta dal discorso del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli con queste parole: “Il Parlamento europeo era la passione di ...

