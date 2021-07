Al Gemelli una videocapsula intelligente per diagnosi difficili all'intestino (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) Una nuova videocapsula che sembra una grossa compressa di antibiotico in grado di facilitare l'individuazione delle patologie dell'intestino tenue, attirando l'attenzione del clinico su immagini sospette. E' Il NaviCam SB della Ankon (Corea del Sud), che ha fatto il suo esordio il Policlinico Universitario Gemelli Irccs di Roma. "La videocapsula - spiega Maria Elena Riccioni, Uoc Endoscopia digestiva chirurgica del Gemelli, ricercatore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia traslazionale all'Università Cattolica, campus di Roma - è un'indagine utilizzata ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) Una nuovache sembra una grossa compressa di antibiotico in grado di facilitare l'individuazione delle patologie dell'tenue, attirando l'attenzione del clinico su immagini sospette. E' Il NaviCam SB della Ankon (Corea del Sud), che ha fatto il suo esordio il Policlinico UniversitarioIrccs di Roma. "La- spiega Maria Elena Riccioni, Uoc Endoscopia digestiva chirurgica del, ricercatore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia traslazionale all'Università Cattolica, campus di Roma - è un'indagine utilizzata ...

