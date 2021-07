“A me piace il catcalling | mi hanno detto “bona”!” | Diana Del Bufalo nella bufera

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug – Una giornata in cui non ci si sente particolarmente attraenti “risolta” da un “abbella” per stada: è succeso questo all’attricedelche su Instagram scherza: “Sono l’unica a cuiil catacalling“. Ma adesso parlare di un fischio in strada pare sia equiparabile a confessare di torturare i cagnolini e quindi alla bellaè toccata la gogna.del, scherza su Instagram e… “Sarà che io sono una delle pochissime donne a cuiil...” esordisce in una storia di InstagramDel ...