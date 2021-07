Variante Delta Covid, ecco i focolai attivi in Italia da Nord a Sud (Di giovedì 15 luglio 2021) Dalla Lombardia alla Campania, ma non solo: l’ex Variante indiana sembra diffondersi in tutto il Paese e sono diverse le zone dove sono scoppiati alcuni focolai proprio a causa di questo ceppo più aggressivo e contagioso. L'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, ha confermato che l’aumento dei contagi nella regione è dovuto a questa mutazione del virus Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 luglio 2021) Dalla Lombardia alla Campania, ma non solo: l’exindiana sembra diffondersi in tutto il Paese e sono diverse le zone dove sono scoppiati alcuniproprio a causa di questo ceppo più aggressivo e contagioso. L'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, ha confermato che l’aumento dei contagi nella regione è dovuto a questa mutazione del virus

borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - FratellidItalia : ?? Difendere i confini è un dovere ???? #DifendiamolItalia #BastaSbarchi ?? Link: - isladecoco7 : RT @ladyonorato: Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - andreastoolbox : Variante Delta Covid, tutti i focolai attivi in Italia. FOTO | Sky TG24 -