Uomini e Donne, arrivano una serie di puntate speciali su Canale 5: ecco perché e i protagonisti (Di giovedì 15 luglio 2021) Da mercoledì 14 luglio 2021 è partita una nuova iniziativa Mediaset dedicata a Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi che avrà un ruolo fondamentale in questa estate televisiva. Andranno in onda ben cinque puntate speciali in prima serata su Canale 5 con tema le scelte più belle della storia di Uomini e Donne. Nella prima puntata raccontato un trono che ha tenuto tutti incollati allo schermo, quello del simpatico ex corteggiatore e tronista Lorenzo Riccardi. Quest’ ultimo non sarà l’unico protagonista della prima puntata, saranno raccontate le story love di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 luglio 2021) Da mercoledì 14 luglio 2021 è partita una nuova iniziativa Mediaset dedicata a, il dating show di Maria de Filippi che avrà un ruolo fondamentale in questa estate televisiva. Andranno in onda ben cinquein prima serata su5 con tema le scelte più belle della storia di. Nella prima puntata raccontato un trono che ha tenuto tutti incollati allo schermo, quello del simpatico ex corteggiatore e tronista Lorenzo Riccardi. Quest’ ultimo non sarà l’unico protagonista della prima puntata, saranno raccontate le story love di ...

Advertising

amnestyitalia : #Libia Nuove prove di orribili violazioni dei diritti umani, compresa la violenza sessuale, nei confronti di uomini… - chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - nelsottobosco : RT @airplaneoversea: Per millenni il corpo maschile è stato considerato lo standard, tenere conto invece delle differenze biologiche e fisi… - CallmeAlice89 : RT @RobyMasetti: Mi fa ridere la frase: eh le donne tra di loro parlano. Perché gli uomini no? -