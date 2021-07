Twitter: governi chiedono di rimuovere i contenuti dei giornalisti (Di giovedì 15 luglio 2021) Twitter ha pubblicato un rapporto sulla trasparenza dei social media. Secondo il rapporto, Twitter afferma che aumentano i governi che chiedono di rimuovere i contenuti di giornalisti o agenzie stampa. I paesi da dove hanno ricevuto più richieste sono India, Turchia, Pakistan e Russia. Il rapporto arriva mente molti governi stanno cercando di limitare l’accesso Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021)ha pubblicato un rapporto sulla trasparenza dei social media. Secondo il rapporto,afferma che aumentano ichedidio agenzie stampa. I paesi da dove hanno ricevuto più richieste sono India, Turchia, Pakistan e Russia. Il rapporto arriva mente moltistanno cercando di limitare l’accesso

Advertising

29luglio1971 : RT @DSant65: Infine, #OMS ha ammesso che i test PCR creano falsi positivi per Covid. Fondamentalmente non c'è '#pandemia'. C'è un test truc… - Billa42_ : Twitter: governi chiedono di rimuovere i contenuti dei giornalisti - cirneaf : RT @CremaschiG: Nella nebbia ci sono @MaxGramel e il mondo politico e mediatico che non vedono il #bloqueo che devasta #Cuba da 60anni e fa… - CremaschiG : Nella nebbia ci sono @MaxGramel e il mondo politico e mediatico che non vedono il #bloqueo che devasta #Cuba da 60a… - TurcoWeverton : La domanda è: cosa si faceva di illecito durante il governo Berlusconi come attività di governo prima dei governi N… -