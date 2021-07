The Legend of Zelda: Skyward Sword HD giocato ora in diretta! (Di giovedì 15 luglio 2021) Pubblicato originariamente nel 2011 per Wii, The Legend of Zelda: Skyward Sword si colloca al punto d'inizio della cronologia della serie e narra le origini della Spada suprema. The Legend of Zelda Skyward Sword HD è una versione migliorata per Nintendo Switch in cui i giocatori troveranno comandi di movimento più fluidi e intuitivi, oltre a una grafica aggiornata e a un framerate di 60 fps. Nel gioco è possibile scegliere se utilizzare i comandi di movimento, adoperando due controller Joy-Con per ricreare l'esperienza originale, o uno ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Pubblicato originariamente nel 2011 per Wii, Theofsi colloca al punto d'inizio della cronologia della serie e narra le origini della Spada suprema. TheofHD è una versione migliorata per Nintendo Switch in cui iri troveranno comandi di movimento più fluidi e intuitivi, oltre a una grafica aggiornata e a un framerate di 60 fps. Nel gioco è possibile scegliere se utilizzare i comandi di movimento, adoperando due controller Joy-Con per ricreare l'esperienza originale, o uno ...

