Serie A, è ufficiale la regola che “mette a rischio” il Sassuolo (Di giovedì 15 luglio 2021) La Lega Serie A ha annunciato un clamoroso cambiamento che mette a rischio tutti i club con il colore sociale verde, c’è anche il Sassuolo In vista delle prossime stagioni la Lega Serie A è al lavoro con il regolamento per migliorare alcuni dettagli ed aiutare cosi il telespettatore. In queste ore è stata annunciata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 luglio 2021) La LegaA ha annunciato un clamoroso cambiamento chetutti i club con il colore sociale verde, c’è anche ilIn vista delle prossime stagioni la LegaA è al lavoro con ilmento per migliorare alcuni dettagli ed aiutare cosi il telespettatore. In queste ore è stata annunciata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

M5S_Europa : L’#acciaio inox italiano è salvo! La versione ufficiale del Regolamento sul Meccanismo di Adeguamento del Carbonio… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB #SerieC | #Bari su Mazzotta, definita l'operazione Cheddira. #Vicenza, ufficiale l'arrivo di… - ACChievoVerona : ??Comunicato Ufficiale: in merito alla comunicazione pervenuta in data odierna alle 23.05 dalla… - infoitsport : Ufficiale, vietate le maglie verdi in Serie A dal 2022/23: il motivo è incredibile - infoitsport : UFFICIALE - Serie A, dalla stagione 2022/2023 addio alle maglie verdi: il motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ufficiale La Serie A vieta il verde: maglia del Sassuolo a rischio? Vietate le maglie verdi in Serie A. Nel nuovo regolamento ufficiale delle divise da gioco, pubblicato dalla Lega Serie A ieri, si legge infatti il divieto all'articolo 2, riguardante i colori: " Dalla stagione 2022/23 è vietato ...

La Serie A mette al bando le maglie verdi dal 2022/23 La Serie A contro le maglie verdi: nel nuovo regolamento, pubblicato sul sito ufficiale nella giornata di ieri, si legge infatti un curioso divieto relativo alle divise di gioco. All'Articolo 2, quello ...

È ufficiale, la serie Loki avrà una seconda stagione Wired.it La Serie A mette al bando le maglie verdi dal 2022/23 La Serie A contro le maglie verdi: nel nuovo regolamento, pubblicato sul sito ufficiale nella giornata di ieri, si legge infatti un curioso divieto relativo alle divise di gioco. All'Articolo 2, quell ...

Serie A, niente più maglie verdi dalla stagione 2022/23 Niente più verde in campo, certo se si esclude quello del rettangolo. La Serie A ha deciso: nel nuovo regolamento, pubblicato sul sito ufficiale nella giornata di ieri, si legge ...

Vietate le maglie verdi inA. Nel nuovo regolamentodelle divise da gioco, pubblicato dalla LegaA ieri, si legge infatti il divieto all'articolo 2, riguardante i colori: " Dalla stagione 2022/23 è vietato ...LaA contro le maglie verdi: nel nuovo regolamento, pubblicato sul sitonella giornata di ieri, si legge infatti un curioso divieto relativo alle divise di gioco. All'Articolo 2, quello ...La Serie A contro le maglie verdi: nel nuovo regolamento, pubblicato sul sito ufficiale nella giornata di ieri, si legge infatti un curioso divieto relativo alle divise di gioco. All'Articolo 2, quell ...Niente più verde in campo, certo se si esclude quello del rettangolo. La Serie A ha deciso: nel nuovo regolamento, pubblicato sul sito ufficiale nella giornata di ieri, si legge ...