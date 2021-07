Rinnovo Insigne in stand-by: la chiamata di Spalletti e le condizioni poste da Lorenzo (Di giovedì 15 luglio 2021) Luciano Spalletti vorrebbe Lorenzo Insigne accanto a sé in questo viaggio a bordo del treno SSC Napoli. Apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Non è difficile quindi immaginare che, restando coerente con le sue parole in conferenza stampa, nella chiamata a Lorenzo Insigne post vittoria EURO2020, gli abbia fatto capire: "Non è che hai intenzione di cambiare aria? Ma no resta a Napoli". Ma ciò che più crea grattacapi (non solo al mister), è la situazione legata al suo Rinnovo: ieri, all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 luglio 2021) Lucianovorrebbeaccanto a sé in questo viaggio a bordo del treno SSC Napoli. Apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Non è difficile quindi immaginare che, reo coerente con le sue parole in conferenza stampa, nellapost vittoria EURO2020, gli abbia fatto capire: "Non è che hai intenzione di cambiare aria? Ma no resta a Napoli". Ma ciò che più crea grattacapi (non solo al mister), è la situazione legata al suo: ieri, all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel ...

Advertising

Spazio_Napoli : Rinnovo Insigne in stand-by: la chiamata di Spalletti e le condizioni poste da Lorenzo - serieAnews_com : ?? #Insigne, l'agente va a Castel Volturno ma ad attenderlo non trova né #DeLaurentiis né #Giuntoli. L'ipotesi: fors… - _SiGonfiaLaRete : Rinnovo #Insigne, ieri l’agente era a #CastelVolturno ma #ADL era assente. Soluzione lontana. #Koulibaly, vuole chi… - cn1926it : Rinnovo #Insigne, ieri l’agente a Castel Volturno: ma #DeLaurentiis era assente - LorisMinervini : Calendario serie A, covid, europei, rinnovo insigne etc etc intanto in questo periodo lo stato sta rubando il 30% d… -