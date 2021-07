Revolut vuole diventare una super app fintech

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nikolay Storonsky, fondatore e CEO di(foto ufficio stampa)Proseguire l’innovazione di prodotto ed espandersi in nuovi mercati internazionali: sono le principali linee di investimento individuate da, a seguito di un nuovo round di finanziamento da 800 milioni di dollari, che porta la valutazione complessiva del business a 33 miliardi di dollari. Lanciata nel 2015 nel Regno Unito per offrire trasferimenti di denaro e cambio valuta, lafondata e guidata da Nikolay Storonsky conta oggi 16 milioni di clienti nel mondo, che effettuano con l’app oltre 150 milioni di transazioni ogni mese. La nuova iniezione di capitale ...

