Raffaella Carrà: Madrid le dedicherà una piazza (Di giovedì 15 luglio 2021) Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà, personaggio iconico della tv italiana, da poco scomparsa. Tutta la giunta a favore, ad eccezione di Vox Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà. ‘È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà‘ annunciano i familiari sul profilo Facebook dell’artista, scomparsa il 5 luglio a Roma. La proposta, approvata da tutti i partiti ad eccezione di Vox che ha optato ... Leggi su zon (Di giovedì 15 luglio 2021)dedica una, personaggio iconico della tv italiana, da poco scomparsa. Tutta la giunta a favore, ad eccezione di Voxdedica una. ‘È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral dici sarà unacol nome della grande‘ annunciano i familiari sul profilo Facebook dell’artista, scomparsa il 5 luglio a Roma. La proposta, approvata da tutti i partiti ad eccezione di Vox che ha optato ...

chetempochefa : È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. - Agenzia_Ansa : La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola a Raffaella Ca… - HuffPostItalia : Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà - laLucia82 : RT @chetempochefa: È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. https://… - Dorian221190 : RT @chetempochefa: È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. https://… -