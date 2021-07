«Non basta intervenire sulla disciplina processuale: occorre agire sull’arretrato» (Di giovedì 15 luglio 2021) Giorgio Costantino è uno dei più autorevoli studiosi di Diritto processuale civile. Per molti anni ha insegnato nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dal 2005 è nell’Università “Roma Tre”. La giustizia civile, secondo Costantino, potrà veder risolti gran parte dei problemi che la affliggono se si affrontano con determinazione tre questioni: l’allocazione delle risorse da destinare, l’organizzazione complessiva dell’amministrazione giudiziaria, l’individuazione e conseguente smaltimento dell’arretrato. Professor Costantino, la giustizia è afflitta da vari mali. Le riforme in cantiere potranno eliminarli? L’amministrazione della giustizia sta vivendo una ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 luglio 2021) Giorgio Costantino è uno dei più autorevoli studiosi di Dirittocivile. Per molti anni ha insegnato nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dal 2005 è nell’Università “Roma Tre”. La giustizia civile, secondo Costantino, potrà veder risolti gran parte dei problemi che la affliggono se si affrontano con determinazione tre questioni: l’allocazione delle risorse da destinare, l’organizzazione complessiva dell’amministrazione giudiziaria, l’individuazione e conseguente smaltimento dell’arretrato. Professor Costantino, la giustizia è afflitta da vari mali. Le riforme in cantiere potranno eliminarli? L’amministrazione della giustizia sta vivendo una ...

Advertising

TNannicini : Capisco che per un fascista la distinzione tra istigazione all’odio e libertà di pensiero abbia bisogno di qualche… - ladyonorato : Proposta INACCETTABILE: legare il rischio al numero di vaccinazioni è un’altra forma di “ricatto” verso chi non si… - emergency_ong : Oggi si vota. La scelta è semplice: violenze e torture o il rispetto dei diritti e della vita. Non ci sono vie di… - ilPermeista : Non ci crede nessuno. Basta cazzate. - extraterra62 : RT @LaTeVilisione: @HuffPostItalia No, basta che ti vaccini. Cosa che ancora non hai fatto. -