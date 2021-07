Napoli: due alternative a Emerson Palmieri, uno gioca in Serie A (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Napoli ha due alternative ad Emerson Palmieri. Gli azzurri stanno cercando un calciatore che possa prendere in mano le redini della fascia di sinistra in difesa, ma devono risolvere ancora il problema legato a Mario Rui. E’ chiaro che il portoghese non convinca più di tanto ed il club non può permettersi di giocare un altro campionato senza certezze. Anche perché sulla sinistra c’è sempre Ghoulam reduce da una nuova operazione al ginocchio, ma con un ingaggio troppo alto che ne blocca la cessione. Emerson Palmieri pista tramontata? Al Napoli serve una ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilha duead. Gli azzurri stanno cercando un calciatore che possa prendere in mano le redini della fascia di sinistra in difesa, ma devono risolvere ancora il problema legato a Mario Rui. E’ chiaro che il portoghese non convinca più di tanto ed il club non può permettersi dire un altro campionato senza certezze. Anche perché sulla sinistra c’è sempre Ghoulam reduce da una nuova operazione al ginocchio, ma con un ingaggio troppo alto che ne blocca la cessione.pista tramontata? Alserve una ...

