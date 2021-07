Napoli, chiamata Spalletti-Insigne: «Lorenzo, resta a Napoli!» (Di giovedì 15 luglio 2021) Rivelata una telefonata avvenuta tra Spalletti e Insigne. Il tecnico prova a convincere il talento azzurro a restare a Napoli Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport viene rivelato un retroscena degli ultimi giorni in casa Napoli. Stando al quotidiano, Luciano Spalletti avrebbe chiamato Lorenzo Insigne per assicurarsi della sua permanenza in maglia azzurra. «Non è che hai intenzione di cambiare aria? resta a Napoli!». Questo il sunto del messaggio di Spalletti, un tentativo di mediazione tra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Rivelata una telefonata avvenuta tra. Il tecnico prova a convincere il talento azzurro are aNell’edizione odierna del Corriere dello Sport viene rivelato un retroscena degli ultimi giorni in casa. Stando al quotidiano, Lucianoavrebbe chiamatoper assicurarsi della sua permanenza in maglia azzurra. «Non è che hai intenzione di cambiare aria?!». Questo il sunto del messaggio di, un tentativo di mediazione tra ...

Advertising

gilnar76 : Rinnovo Insigne in stand-by: la chiamata di Spalletti e le condizioni poste da Lorenzo #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : Rinnovo Insigne in stand-by: la chiamata di Spalletti e le condizioni poste da Lorenzo - amarsimale_ : RT @darthIoki: ANDANDO A CERCARE MA QUALE DIETA HO SCOPERTO CHE SU SPOTIFY ESISTE UNA PLAYLIST CHIAMATA NAPOLI CENTRO SECONDO ME LORENZO AS… - darthIoki : ANDANDO A CERCARE MA QUALE DIETA HO SCOPERTO CHE SU SPOTIFY ESISTE UNA PLAYLIST CHIAMATA NAPOLI CENTRO SECONDO ME L… - xxtomsel0vs : @P3RFXCTN0W @haz_lu99 La ragazza è scomparsa da Agropoli ieri sera, stanotte all'una mezza c'è stata una chiamata t… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli chiamata Online il nuovo sito dell'Istituto Italiano di Cultura di Napoli, diretto dallo scrittore e critico letterario Roberto Pasanisi L'Istituto Italiano di Cultura di Napoli (ICI) ha appena festeggiato il suo trentennale dalla ... una funzione civile, di luogo di dibattito e di aggregazione di quella che oggi viene chiamata la '...

PRIMA GIORNATA CALENDARIO SERIE A 2021 - 2022/ Napoli Venezia, speciale per Spalletti ... la squadra che nel 2014 aveva portato in Serie A per poi salvarla brillantemente con un ottimo gioco, quello che gli aveva permesso di farsi conoscere e di guadagnare la chiamata del Napoli. I ...

Napoli, chiamata Spalletti-Insigne: «Lorenzo, resta a Napoli!» Calcio News 24 Napoli, chiamata Spalletti-Insigne: «Lorenzo, resta a Napoli!» Rivelata una telefonata avvenuta tra Spalletti e Insigne. Il tecnico prova a convincere il talento azzurro a restare a Napoli Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport viene rivelato un ...

Rinnovo Insigne, ieri l’agente a Castel Volturno: ma De Laurentiis era assente E a quanto pare anche il DS Cristiano Giuntoli era in giro per altre questioni di lavoro. Tutto tace in assoluto e soprattutto merito alla trattativa per il rinnovo del contratto di Lorenzo, in scaden ...

L'Istituto Italiano di Cultura di(ICI) ha appena festeggiato il suo trentennale dalla ... una funzione civile, di luogo di dibattito e di aggregazione di quella che oggi vienela '...... la squadra che nel 2014 aveva portato in Serie A per poi salvarla brillantemente con un ottimo gioco, quello che gli aveva permesso di farsi conoscere e di guadagnare ladel. I ...Rivelata una telefonata avvenuta tra Spalletti e Insigne. Il tecnico prova a convincere il talento azzurro a restare a Napoli Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport viene rivelato un ...E a quanto pare anche il DS Cristiano Giuntoli era in giro per altre questioni di lavoro. Tutto tace in assoluto e soprattutto merito alla trattativa per il rinnovo del contratto di Lorenzo, in scaden ...