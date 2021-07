Malattie reumatiche | “Multidisciplinarietà tra i diversi specialisti per una corretta presa in carico a garanzia di una vita migliore”

Advertising

Circa il 10% della popolazione, maggiormente le donne e specialmente con l'avanzare dell' età , soffre di. Queste sono invalidanti e croniche e incidono negativamente sul lavoro e sulla vita quotidiana. Molti pensano che levengano scatenate dal freddo e dall'...... viste le molte opportunità terapeutiche, una rapida diagnosi e presa in carico, un migliore follow - up, prevenendo i danni causati dall'evolvere delleautoimmuni prima che esse ...Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - "Un dolore silenzioso e invisibile che non dà tregua": così chi è affetto da fibromialgia descrive la sua sofferenza quotidiana. Ad oggi per questi pazienti reumatic ...“Un dolore silenzioso e invisibile che non dà tregua”: così chi è affetto da fibromialgia descrive la sua sofferenza quotidiana. Ad oggi per questi pazienti reumatici cronici non esiste una cura risol ...