La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa sarà a numero chiuso. Come fare per prenotare (Di giovedì 15 luglio 2021) La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, considerata tra le più belle del mondo, mette un freno al turismo di massa: dal 15 luglio potranno accedere al massimo 300 persone alla volta, in due turni giornalieri (8.30-13.30 e 14.30-19.30) non cumulabili e dopo aver prenotato gratuitamente on line (sul sito www.erremmeweb.com) non più di 20 giorni prima dall'arrivo (e per non più di tre volte a settimana). Una decisione drastica, ma che era nell'aria dato che la Spiaggia dei Conigli è in pericolo: alcune aree sono a rischio idrogeologico e inoltre l'arenile si sta riducendo per via dell'erosione costiera.

Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, per accedere ora bisogna prenotare Dal 15 luglio per fare il bagno su uno dei tratti di costa più belli d'Italia è obbligatorio riservarsi un posto: ecco come fare ...

