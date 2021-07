Il Green pass alla francese che tenta il governo Draghi: chi sbaglia rischia multe salatissime, licenziamento e carcere (Di giovedì 15 luglio 2021) Fino a 45 mila euro di multa e un anno di carcere per gli esercenti che non rispetteranno le regole del Green pass obbligatorio in Francia. Questo si legge nella bozza dell’articolo 1 del disegno di legge sulla certificazione verde Covid-19 di Emmanuel Macron. Il testo che recepisce i provvedimenti annunciati lunedì dal presidente prevede anche controlli sulla quarantena dei positivi al Coronavirus e, come annunciato, l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari. Il disegno di legge anticipato dall’Afp prevede che chiunque risulti positivo dovrà isolarsi per dieci giorni: prima la quarantena era obbligatoria soltanto per chi ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Fino a 45 mila euro di multa e un anno diper gli esercenti che non rispetteranno le regole delobbligatorio in Francia. Questo si legge nella bozza dell’articolo 1 del disegno di legge sulla certificazione verde Covid-19 di Emmanuel Macron. Il testo che recepisce i provvedimenti annunciati lunedì dal presidente prevede anche controlli sulla quarantena dei positivi al Coronavirus e, come annunciato, l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari. Il disegno di legge anticipato dall’Afp prevede che chiunque risulti positivo dovrà isolarsi per dieci giorni: prima la quarantena era obbligatoria soltanto per chi ...

Advertising

RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - SickSadMic : RT @ShooterHatesYou: Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io sono… - lozerovirgola65 : Il pass è green perchè sarà più così facile estenderne l'uso (cioè l'abuso) per emergenze ambientali e climatiche.… -