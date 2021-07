Il grande azzardo di Urbano Cairo (Di giovedì 15 luglio 2021) Dalla causa sulla sede del Corriere della Sera ai guai del Torino: è l'estate più calda per l'imprenditore. A Torino, sponda granata, hanno un sogno: diventare americani come la Roma di Dan Friedkin e la Fiorentina di Rocco Comisso. Dopo due salvezze consecutive maturate più che altro per demeriti altrui, il feeling tra i tifosi e Urbano Cairo è ai minimi storici. Una carambola finanziaria e legale, impensabile fino a poche settimane fa, potrebbe portare Blackstone a controllare il Torino Football Club non per una particolare scelta, ma come effetto di una causa da oltre mezzo miliardo di euro intentata all'editore alessandrino dal più ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 luglio 2021) Dalla causa sulla sede del Corriere della Sera ai guai del Torino: è l'estate più calda per l'imprenditore. A Torino, sponda granata, hanno un sogno: diventare americani come la Roma di Dan Friedkin e la Fiorentina di Rocco Comisso. Dopo due salvezze consecutive maturate più che altro per demeriti altrui, il feeling tra i tifosi eè ai minimi storici. Una carambola finanziaria e legale, impensabile fino a poche settimane fa, potrebbe portare Blackstone a controllare il Torino Football Club non per una particolare scelta, ma come effetto di una causa da oltre mezzo miliardo di euro intentata all'editore alessandrino dal più ...

