Hamilton: 'Fermare Max? Spero e prego di riuscire a colmare il gap, ma è difficile' (Di giovedì 15 luglio 2021) Costretto a inseguire: qualcosa a cui Lewis Hamilton non era abituato da diversi anni. È questa la situazione nella quale il sette volte Campione del Mondo si trova dopo nove round nella stagione ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 luglio 2021) Costretto a inseguire: qualcosa a cui Lewisnon era abituato da diversi anni. È questa la situazione nella quale il sette volte Campione del Mondo si trova dopo nove round nella stagione ...

Advertising

CorriereQ : Hamilton: “Fermare Max? Spero e prego di riuscire a colmare il gap, ma è difficile” - IsabellaCMck : RT @Gazzetta_it: Hamilton: 'Fermare Max? Spero e prego di riuscire a colmare il gap, ma è difficile' #F1 - Gazzetta_it : Hamilton: 'Fermare Max? Spero e prego di riuscire a colmare il gap, ma è difficile' #F1 - FormulaPassion : #F1 | A Brackley si cerca il tutto per tutto nel #BritishGP per cercare di fermare lo strapotere Red Bull delle ult… - infoitsport : Dall’Inghilterra: Hamilton, complimenti a Norris per ‘fermare’ Russell -