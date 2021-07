Gianni Morandi in dolce compagnia di una vip | “Quanto è bella l’allegria”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Solo applausi per, che riesce sempre a sorridere anche di fronte alle avversità. Meglio ancora se in. È un periodo di allegria per. Che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

lorenzojova : Gianni Morandi con Jovanotti e Valentino Rossi il ritorno in pubblico dopo l'incidente alla mano pe… - lorenzojova : VIDEO ''L'Allegria'' di Gianni Morandi: il backstage- Video - PeccoBagnaia : L’Allegria di Gianni Morandi, scritta da Lorenzo Jovanotti Regia ?? @maikid @VRRidersAcademy #GoFree - lucihwar : RT @radio_zek: Il mito Gianni Morandi e il #DDLZan ?? - giuliatouch : RT @radio_zek: Il mito Gianni Morandi e il #DDLZan ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

... vista, non a torto, come di regime perchè ammannita giornalmente dalla Rai in Tv e in radio:e sodali (Lucio Dalla compreso) non hanno la minima speranza di condividere indenni lo ...A seguito della pubblicazione del video ufficiale di "L'allegria" , il singolo scritto da Jovanotti e interpretato da, la voce di "A te" ha condiviso su Facebook alcune immagini del dietro le quinte della realizzazione della clip al Motor Ranch di Valentino Rossi " che ha anche partecipato al filmato. ...Storia di un attaccante, un goleador che alla Juventus venne venduto a sorpresa. Parma, Bologna, il Canada: una vita da bomber.La campionessa senese di motocross è nel video della canzone di Morandi e Jovanotti, girato nel ’ranch’ di Valentino Rossi ...