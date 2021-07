Esclusiva: tre strade per Sepe. Una porta a Napoli (Di giovedì 15 luglio 2021) Luigi Sepe sperava di andare al Genoa, ma alla fine Preziosi ha preferito prendere Sirigu. E ora quale sarà il futuro del portiere che ha ancora tre anni di contratto con il Parma? Ci sono tre strade. Una porta a Verona, ma deve uscire Silvestri al centro di diverse valutazioni dell’Udinese. L’altra porta all’Inter come vice Handanovic ma a condizione che parta Radu, quest’ultimo ha detto recentemente no al Real Sociedad. Ma occhio al Napoli come vice Meret, considerato che Ospina è in scadenza e potrebbe lasciare il club azzurro in questa sessione di mercato. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Luigisperava di andare al Genoa, ma alla fine Preziosi ha preferito prendere Sirigu. E ora quale sarà il futuro del portiere che ha ancora tre anni di contratto con il Parma? Ci sono tre. Unaa Verona, ma deve uscire Silvestri al centro di diverse valutazioni dell’Udinese. L’altraall’Inter come vice Handanovic ma a condizione che parta Radu, quest’ultimo ha detto recentemente no al Real Sociedad. Ma occhio alcome vice Meret, considerato che Ospina è in scadenza e potrebbe lasciare il club azzurro in questa sessione di mercato. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da ...

