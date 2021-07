‘Dinner in the sky’, il ringraziamento della Comunità di Sant’Egidio (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma de La Comunità di Sant’Egidio di Benevento. “Il Cammino nel sorriso”, un Progetto partito ad Aprile 2021 che la Comunità di Sant’Egidio di Benevento sta portando avanti per sostenere bambini, adolescenti e ragazzi che vivono l’emarginazione, il disagio sociale e difficoltà oggettive nel seguire la scuola in DAD per mancanza di strumenti e conoscenze tecnologiche. Questo progetto nasce in primis per consentire a tanti ragazzi meno fortunati di reintegrarsi socialmente e vivere, come dovrebbe essere per tutti i bambini, una giovinezza di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma de Ladidi Benevento. “Il Cammino nel sorriso”, un Progetto partito ad Aprile 2021 che ladidi Benevento sta portando avanti per sostenere bambini, adolescenti e ragazzi che vivono l’emarginazione, il disagio sociale e difficoltà oggettive nel seguire la scuola in DAD per mancanza di strumenti e conoscenze tecnologiche. Questo progetto nasce in primis per consentire a tanti ragazzi meno fortunati di reintegrarsi socialmente e vivere, come dovrebbe essere per tutti i bambini, una giovinezza di ...

