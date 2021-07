Covid, contagi in aumento. La Regione scrive agli over 60: 'Vaccinatevi' (Di giovedì 15 luglio 2021) (Visited 129 times, 129 visits today) Notizie Simili: Tra ritardi e previsioni sull'immunità di gregge,… Boom di prenotazioni per i 60enni, ma quasi un… Parte la corsa al vaccino a ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 15 luglio 2021) (Visited 129 times, 129 visits today) Notizie Simili: Tra ritardi e previsioni sull'immunità di gregge,… Boom di prenotazioni per i 60enni, ma quasi un… Parte la corsa al vaccino a ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Sileri: 'No green pass alla francese, contagi ancora bassi' - ladyonorato : Anche in #Israele il governo vira verso un approccio di convivenza col Covid, osservando l’andamento delle ospedali… - RaiNews : I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia. L'Italia si conferma invece tutta in verde #COVID #ecdc… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @RaiNews: I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia. L'Italia si conferma invece tutta in verde #COVID #ecdc #mappa https:/… - StefaniaFalone : RT @RaiNews: I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia. L'Italia si conferma invece tutta in verde #COVID #ecdc #mappa https:/… -