Calciomercato Inter | scelto il sostituto in caso di addio di Barella!

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Sebastiano Esposito al Basilea ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, le parole di #Marotta dopo la cerimonia di presentazione del nuovo calendario di #SerieA - DiMarzio : #Bellerin chiede la cessione all'#Arsenal: #Inter la sua priorità - nonsonoioseitu : @FBiasin Io una puntatina sulla Lazio di Sarri con queste quote la farei. Potrebbe trovare l'ambiente simil-Napoli… - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? #Calciomercato #Inter: acquisti, cessioni, obiettivi e probabile formazione 2021/22 #SerieATIM #Fantacalcio https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Fantacalcio ®

... sconfitta a sorpresa dalla Lazio a Roma, e chissà che questo non sia un primo segnale della riscossa bianconera visto che dopo nove anni si ripartirà con lo scudetto sulle maglie dell'. Il ...Commenta per primo Con la fine degli Europei e la formazione dei calendari della prossima Serie A, è già tempo di pensare al campionato 2021/22 che partirà tra poco più di un mese. Sarà l'a difendere il titolo, ma dopo l'addio di Conte e Hakimi si registra un sorpasso dei bianconeri, che beneficiano anche del ritorno di Max Allegri in panchina. I betting analyst vedono infatti i ...Vincere risparmiando? Il calcio è stato affossato da una tendenza secondo la quale più si spende e più si vince. In realtà si deve vincere senza sprecare. Lo dimostra l’Inter, che ha vinto lo Scudetto ...Rimane ferma l’operazione Radja Nainggolan tra Inter e Cagliari, come accade ormai da anni ogni volta che c’è da negoziare il ritorno del belga. Oggi, ne parla così La Gazzetta dello Sport aggiungendo ...