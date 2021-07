Beppe Grillo e Giuseppe Conte si sono incontrati per pranzo a Marina di Bibbona (Di giovedì 15 luglio 2021) Incontro a Marina di Bibbona (Livorno) tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il garante del M5s e l’ex premier sono stati a pranzo insieme in un locale della località di mare dove il comico possiede Villa Corallina, il ristorante il Bolognese da Sauro. Beppe Grillo e Giuseppe Conte, accompagnati solo dagli uomini della scorta, si sono presentati alle 14.30. Il pranzo si sarebbe svolto, secondo le ultime informazioni, in un clima molto cordiale. Alle 16 erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Incontro adi(Livorno) tra. Il garante del M5s e l’ex premierstati ainsieme in un locale della località di mare dove il comico possiede Villa Corallina, il ristorante il Bolognese da Sauro., accompagnati solo dagli uomini della scorta, sipresentati alle 14.30. Ilsi sarebbe svolto, secondo le ultime informazioni, in un clima molto cordiale. Alle 16 erano ...

