Bando di finanziamento per “I terrazzi della Costa Viola”

(Di giovedì 15 luglio 2021) La Pro Loco di Bagnara Calabria insieme aNews, organizza per venerdì 16 luglio alle 19,00 l’incontro tecnico riguardante ildiregionale per la ristrutturazione e realizzazione dei tipici muri a secco che caratterizzano il paesaggio viticolo-terrazzato, con particolare riferimento alle aree terrazzate individuate dalla Regione Calabria per i comuni di Scilla, Bagnara Calabra e Seminara. Il“I” riguarda la ...

LauraGiacomett1 : RT @OpInutili: @Occhidapanda @MartyRockstar @Fedez Scena Unita ha pubblicato un bando per progetti, trovate i vincitori sul loro sito, uno… - Bruna71347573 : RT @regionetoscana: La #rigenerazione urbana al centro delle politiche della Toscana. Presentati tre progetti candidati a ricevere il finan… - CittadinidiTwtt : RT @regionetoscana: La #rigenerazione urbana al centro delle politiche della Toscana. Presentati tre progetti candidati a ricevere il finan… - arpatoscana : RT @regionetoscana: La #rigenerazione urbana al centro delle politiche della Toscana. Presentati tre progetti candidati a ricevere il finan… - regionetoscana : La #rigenerazione urbana al centro delle politiche della Toscana. Presentati tre progetti candidati a ricevere il f… -

Ultime Notizie dalla rete : Bando finanziamento

ANCI LOMBARDIA

Il Comune ha candidato il progetto relativo al parco e al parcheggio a unministeriale per ildi interventi di rigenerazione urbana e ha già ottenuto unregionale ...Le ragazze hanno vinto uncoldi Resto al Sud e hanno lanciato una campagna di crowdfunding coinvolgendo amici del settore creativo sardo: da Mauro Ballette di Studio Vertice che ...(mi-lorenteggio.com) Flero/BS, 15 luglio 2021 – Interventi di sistemazione idraulica e un nuovo bosco urbano nell’ambito delle vasche di laminazione: sono le opere realizzate dal Comune di Flero con ...Si tratta della prima iniziativa di questo genere promossa da un'azienda di moda in Spagna, in partnership con la piattaforma di open innovation Plug and Play.