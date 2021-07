Whirlpool | Draghi incontra la delegazione di operai | impegno del governo a tutela lavoro

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl premier Mariostando ladidellagiunta a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per chiedere l’intervento del capo delsulla crisi dell’azienda. Ilvuolere i diritti dei lavoratori della Whirpool ed è impegnato nel costruire alternative serie. E’ quanto affermano fonti di Palazzo Chigi. Il premier Mario, come riferito poi dai rappresentanti sindacali, nell’incontro di questo pomeriggio a Santa Maria Capua Vetere si è impegnato a seguire da ...

...tre segretari locali dei sindacati si trovano di fronte Mariosono passate poche ore dall'annuncio dell'avvio della procedura di licenziamento per i 340 lavoratori dello stabilimento...ci ha detto che la decisione delladi avviare la procedura di licenziamento per i dipendenti dello stabilimento di Napoli rappresenta un 'grave e inaccettabile sgarbo istituzionale'"...“Draghi ci ha detto che la decisione della Whirlpool di avviare la procedura di licenziamento per i dipendenti dello stabilimento di Napoli rappresenta un ‘grave e inaccettabile sgarbo istituzionale'” ...Quando i tre segretari locali dei sindacati si trovano di fronte Mario Draghi sono passate poche ore dall’annuncio dell’avvio della procedura di licenziamento per i 340 lavoratori dello stabilimento W ...