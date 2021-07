Venezuela: Guaidó denuncia persecuzione a partito oppositore (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il leader dell'opposizione Venezuelana, Juan Guaidó, ha assicurato che è in atto una persecuzione contro il partito Voluntad Popular (Vp), in cui ha fatto buona parte della sua carriera politica, e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il leader dell'opposizionena, Juan, ha assicurato che è in atto unacontro ilVoluntad Popular (Vp), in cui ha fatto buona parte della sua carriera politica, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela Guaidó Venezuela: Guaidó denuncia persecuzione a partito oppositore ... Guaidó si è riferito all'arresto lunedì del coordinatore nazionale di Vp, Freddy Guevara, sottolineando che in Venezuela c'è una "gravissima persecuzione" contro questo partito da parte del ...

Venezuela: Guaidó incontra missione Ue, 'nel Paese chiara violazione dei diritti umani' Caracas, 14 lug 02:00 - Il leader di opposizione venezuelano, Juan Guaidò, ha affermato che il Paese sudamericano è testimone di "una chiara violazione dei diritti...

Caracas, 14 lug 02:00 - Il leader di opposizione venezuelano, Juan Guaidò, ha affermato che il Paese sudamericano è testimone di "una chiara violazione dei diritti