Variante Delta: molti Paesi Ue cambiano strategia (Di mercoledì 14 luglio 2021) La decisione del presidente francese Macron di rendere obbligatorio il vaccino per gli operatori sanitari e di ampliare l'utilizzazione del Green Pass è stata premiata da un boom di ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 luglio 2021) La decisione del presidente francese Macron di rendere obbligatorio il vaccino per gli operatori sanitari e di ampliare l'utilizzazione del Green Pass è stata premiata da un boom di ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Variante Delta: molti Paesi Ue cambiano strategia La decisione del presidente francese Macron di rendere obbligatorio il vaccino per gli operatori sanitari e di ampliare l'utilizzazione del Green Pass è stata premiata da un boom di ...

Variante Delta (e politica) sulla Manica: Francia obbligo di vaccino, Gran Bretagna liberi tutti Un milione di prenotazioni in un giorno. Da quando ieri Macron ha messo in guardia sulla variante Delta e sul rischio di "una quarta ondata devastante", in Francia è corsa al vaccino. Certo, più che i moniti a pesare sono gli incentivi (solo con il green pass si potrà salire sui mezzi ...

Cosa aspettarsi dalla variante Delta? La verità nei numeri ilGiornale.it Il green pass modello Macron divide gli schieramenti Il rischio variante Delta L'arrivo di altre varianti, come quella Delta che ha portato ad una nuova ondata di contagi soprattutto in Gran Bretagna, chiama la politica e gli esperti sanitari a studiare ...

Chef Alessandro Circiello: il green pass obbligatorio è una “Misura inattuabile” Chef Alessandro Circiello ritiene che il green passa obbligatorio sia una "misura inattuabile": spingerebbe gli italiani a non andare più nei ristoranti.

