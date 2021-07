Una vita anticipazioni: Felipe sotto shock non sa a chi credere, che farà? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Genoveva pensava di avere tutto sotto controllo ma si sbagliava perchè alla fine Marcia ha trovato la forza di raccontare tutto a Felipe e gli ha detto la verità su Santiago. L’avvocato è rimasto sconvolto dalle parole della brasiliana e non riesce a capire perchè per tanto tempo abbia taciuto. Ma adesso è arrivato il momento di agire, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 15 luglio 2021. Nella prossima puntata infatti vedremo quello che succederà ad Acacias 38 ( dovrebbe andare in onda la prima parte dell’episodio 1208 della soap spagnola). Avrete visto che Genoveva in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 luglio 2021) Genoveva pensava di avere tuttocontrollo ma si sbagliava perchè alla fine Marcia ha trovato la forza di raccontare tutto ae gli ha detto la verità su Santiago. L’avvocato è rimasto sconvolto dalle parole della brasiliana e non riesce a capire perchè per tanto tempo abbia taciuto. Ma adesso è arrivato il momento di agire, che cosa succederà? Lo scopriamo con ledi Unaper la puntata di domani, 15 luglio 2021. Nella prossima puntata infatti vedremo quello che succederà ad Acacias 38 ( dovrebbe andare in onda la prima parte dell’episodio 1208 della soap spagnola). Avrete visto che Genoveva in ...

Advertising

gigiodonna1 : Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all’ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte im… - claudioruss : Secondo @tariqpanja del @nytimes progetti in fase avanzata per una partita tra i nuovi campioni d'Europa e Sud Amer… - AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? ché (Inferno I, 3) 'Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una se… - eizaghi : Ma fatevi una vita (Il Fatto Quotidiano), 14 lug 2021 Ammetto che il finale è azzeccato più che mai - CaleEuropaEdic : RT @OpenCoesione: #8luglio: #OpenCoesione dedica una Data Card ai progetti finanziati dalle #politichedicoesione per migliorare le condizio… -