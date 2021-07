Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: condurranno La Talpa? La verità (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono pronti a tornare in tv? Secondo un’indiscrezione la coppia di amici che aveva dato spettacolo durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere scelta per condurre “La Talpa”, reality show pronto al ritorno su Canale 5. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando potrebbero avere un’altra chance sul piccolo schermo? I due sono stati grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021)sono pronti a tornare in tv? Secondo un’indiscrezione la coppia di amici che aveva dato spettacolo durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere scelta per condurre “La”, reality show pronto al ritorno su Canale 5.potrebbero avere un’altra chance sul piccolo schermo? I due sono stati grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - Silvia26378787 : @CSottoni @tommaso_zorzi Fare soldi lavorando sodo! - ria_lera : @Ciaoatutti1234_ @tommaso_zorzi Ha pubblicato giusto ieri delle storie a riguardo... è in vacanza e non fa il polit… - Ciaoatutti1234_ : @TOMMASO_ZORZI perché non fai storie su questo, visto che qualche giorno fa eri così interessato #TZVIP - futureneuralgia : Giulia Stabile la nuova Tommaso Zorzi -