Rai, mal di pancia M5S per accordo su Cda (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mugugni in casa M5S, mentre il Parlamento si appresta a votare i componenti del Cda Rai. 5 Stelle, Pd e Leu hanno raggiunto l’accordo su due nomi: Alessandro Di Majo – indicato dal Movimento – sarà votato al Senato, mentre alla Camera le tre forze politiche voteranno per Francesca Bria, indicata dai dem. Sull’intesa si addensano però i malumori di alcuni membri grillini della Commissione di Vigilanza, che puntavano su Antonio Palma: “La Commissione di Vigilanza Rai aveva ricevuto mandato per esaminare i profili più consoni per quanto riguarda i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione, un lavoro di approfondimento durato mesi stracciato senza spiegazioni”, si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mugugni in casa M5S, mentre il Parlamento si appresta a votare i componenti del Cda Rai. 5 Stelle, Pd e Leu hanno raggiunto l’su due nomi: Alessandro Di Majo – indicato dal Movimento – sarà votato al Senato, mentre alla Camera le tre forze politiche voteranno per Francesca Bria, indicata dai dem. Sull’intesa si addensano però i malumori di alcuni membri grillini della Commissione di Vigilanza, che puntavano su Antonio Palma: “La Commissione di Vigilanza Rai aveva ricevuto mandato per esaminare i profili più consoni per quanto riguarda i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione, un lavoro di approfondimento durato mesi stracciato senza spiegazioni”, si ...

Advertising

fisco24_info : Rai, mal di pancia M5S per accordo su Cda: 'Stracciato lavoro di mesi'. Faraone (Italia Viva): 'Nomi e metodo non v… - italiaserait : Rai, mal di pancia M5S per accordo su Cda - Rai_Rodrigue : @Perronichior Todo dia a gente falava mal da Dafne e da Barbara - il_giuoco : La telecamera Rai mi sta facendo venire il mal di mare - Interismo19 : @NicolaRaiano Lui ti fa addormentare e lei parla per 90 minuti consecutivi fino a farti venire mal di testa...come… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai mal Rai, la nomina del Cda questa notte. Ma prevale ancora la nebbia ...dei 4 membri del Consiglio di Amministrazione della Rai di competenza parlamentare. E giovedì 15 il Cda potrebbe insediarsi. L'elezione era stata calendarizzata per mercoledì 7, ma una serie di "mal ...

Chi è Filippo Bisciglia, l'unico vero protagonista di Temptation Island Una passione impetuosa e instancabile, che colse tutti di sorpresa, che portò il pubblico a mal ... Pian piano la Camassa si fece strada in vari programmi Rai grazie anche a Carlo Conti , che la volle ...

Rai, mal di pancia M5S per accordo su Cda Adnkronos Rai, mal di pancia M5S per accordo su Cda Mugugni in casa M5S, mentre il Parlamento si appresta a votare i componenti del Cda Rai. 5 Stelle, Pd e Leu hanno raggiunto l’accordo su due nomi: Alessandro Di Majo – indicato dal Movimento – sarà vo ...

Doc nelle tue mani anticipazioni 15 luglio, la replica della quarta puntata su Rai 1 Doc nelle tue mani anticipazioni 15 luglio, la replica della quarta puntata su Rai 1. Trama 4 puntata di Doc nelle tue mani in replica su Rai 1 ...

...dei 4 membri del Consiglio di Amministrazione delladi competenza parlamentare. E giovedì 15 il Cda potrebbe insediarsi. L'elezione era stata calendarizzata per mercoledì 7, ma una serie di "...Una passione impetuosa e instancabile, che colse tutti di sorpresa, che portò il pubblico a... Pian piano la Camassa si fece strada in vari programmigrazie anche a Carlo Conti , che la volle ...Mugugni in casa M5S, mentre il Parlamento si appresta a votare i componenti del Cda Rai. 5 Stelle, Pd e Leu hanno raggiunto l’accordo su due nomi: Alessandro Di Majo – indicato dal Movimento – sarà vo ...Doc nelle tue mani anticipazioni 15 luglio, la replica della quarta puntata su Rai 1. Trama 4 puntata di Doc nelle tue mani in replica su Rai 1 ...