Pa: Brunetta, 'presto rilancio concorso Sud per coprire posti disponibili' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. -(Adnkronos) - "Stiamo rilanciando, lo faremo nei prossimi giorni, il concorso per coprire tutti i posti disponibili" per il Sud, "con risultati fra settembre e ottobre". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, rispondendo oggi a una interrogazione durante il Question Time alla Camera. "Noi - ricorda - abbiamo attuato nella sua interezza l'impianto predisposto dal ministro Provenzano e ci siamo impegnati per la realizzazione del concorso in 100 giorni. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non sono stati coperti tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. -(Adnkronos) - "Stiamo rilanciando, lo faremo nei prossimi giorni, ilpertutti i" per il Sud, "con risultati fra settembre e ottobre". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, rispondendo oggi a una interrogazione durante il Question Time alla Camera. "Noi - ricorda - abbiamo attuato nella sua interezza l'impianto predisposto dal ministro Provenzano e ci siamo impegnati per la realizzazione delin 100 giorni. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non sono stati coperti tutti i ...

Advertising

TV7Benevento : Pa: Brunetta, 'presto rilancio concorso Sud per coprire posti disponibili'... - botafogo_p : @motamanet Credo si paghi il 'passaggio' non la prestazione sanitaria vera e propria. Il punto, imho, è che se pass… - bx1ale_cia : @sambuccoa @stebellentani @chiccotesta Come detto, imparerete e imparerete anche presto, classe che si sente privil… - Rickycrosta : @Aristogatta2 @lucabattanta @Mibavi1 @Antonio_Tajani @msgelmini @berlusconi @forza_italia A sentire certi discorsi… -