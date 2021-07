Milano: Gdf scopre deposito con oltre 63 chili di marijuana, un arresto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Milano, 14 lug. (Adnkronos) - I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno arrestato un uomo, cittadino albanese latitante da circa due anni, trovato in possesso di oltre 63 chilogrammi di marijuana. A Sesto San Giovanni, Comune alle porte di Milano, i militari hanno notato l'uomo, che, nonostante le alte temperature degli ultimi giorni, indossava un piumino invernale. Insospettiti, lo hanno fermato, ma l'uomo ha abbandonato lo scooter che stava guidando ed è fuggito. Dopo un lungo inseguimento, sono riusciti a fermarlo mentre tentava di nascondersi in un garage. Perquisito, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021), 14 lug. (Adnkronos) - I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza dihanno arrestato un uomo, cittadino albanese latitante da circa due anni, trovato in possesso di63 chilogrammi di. A Sesto San Giovanni, Comune alle porte di, i militari hanno notato l'uomo, che, nonostante le alte temperature degli ultimi giorni, indossava un piumino invernale. Insospettiti, lo hanno fermato, ma l'uomo ha abbandonato lo scooter che stava guidando ed è fuggito. Dopo un lungo inseguimento, sono riusciti a fermarlo mentre tentava di nascondersi in un garage. Perquisito, ...

