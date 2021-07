La compagna di Jorginho ha avuto una storia e una figlia con un attore

Novella_2000 : La compagna di Jorginho ha avuto una relazione (e una figlia) con un famosissimo attore inglese - iovoglioharold : RT @_heijharold: @OnceUponATeddy Chiunque sia la compagna di Jorginho direi che è appurato il suo buon gusto - pottervato : In realtà Jorginho ha tre figli, due dalla ex e un figlio dalla sua compagna attuale - foreverlogans : Ho appena scoperto che l’attuale compagna di Jorginho ha avuto un figlio sia da lui che una figlia da Jude Law......... God’s favorite - downeysvoice : pensando a Jorginho e alla sua compagna che ha avuto anche un figlio con Jude Law -

Ultime Notizie dalla rete : compagna Jorginho

Novella 2000

Successivamente Catherine Harding ha iniziato una relazione con il calciatore italo brasilianoFrello . Una storia d'amore tenuta segreta a lungo, come la gravidanza di Catherine che pare ...... come fatto nelle precedenti partite, con la suaa casa: "Nessuna particolare scaramanzia ...di questo Europeo? "Sicuramente Spinazzola anche se uno che vorrei nella mia squadra è". ...Non tutti lo sanno ma la compagna di Jorginho in passato ha avuto una storia e una figlia da un famosissimo attore britannico ...Cosa hanno in comune l’attore Jude Law e il calciatore Jorginho, regista della Nazionale di Mancini e fresco di vittoria agli Europei? All’apparenza nulla. Nella sostanza, invece, entrambi “condividon ...