Il Milan dice addio al campione Donnarumma e scommette sul futuro in Serie A e in Europa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Che ne sarà del Milan stellare che a lungo lo scorso anno ha lottato per lo scudetto e che si è qualificato per la prossima Champions? Difficile oggi prevedere fino in fondo se il progetto Milan di Pioli riuscirà ad aprire un ciclo. Le scommesse sono aperte e sui bookmaker come 22Bet già si quotano i rossoneri sia in campionato sia in Coppa dei Campioni. E’ ancora presto però per stabilire che sarà di questo Milan dal momento che è in atto una rivoluzione ad iniziare dalla porta che non sarà più difesa da Gigio Donnarumma, neo campione d’Europa con l’Italia di Mancini. Il portiere della ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 luglio 2021) Che ne sarà delstellare che a lungo lo scorso anno ha lottato per lo scudetto e che si è qualificato per la prossima Champions? Difficile oggi prevedere fino in fondo se il progettodi Pioli riuscirà ad aprire un ciclo. Le scommesse sono aperte e sui bookmaker come 22Bet già si quotano i rossoneri sia in campionato sia in Coppa dei Campioni. E’ ancora presto però per stabilire che sarà di questodal momento che è in atto una rivoluzione ad iniziare dalla porta che non sarà più difesa da Gigio, neod’con l’Italia di Mancini. Il portiere della ...

angelmnt99 : @battitomilan7 A livello economico, contrariamente a quanto si dice, non è stato un danno economico per il Milan se… - 11contro11 : Donnarumma dice addio al #Milan: ''Resterete nel mio cuore'' #PSG #Calciomercato #Estero #SerieA #11contro11 - Luca_Milello : @gigiodonna1 Nella tua risposta ai dirigenti del #Milan, faccio quello che mi dice di fare mino, c'è tutto il tuo e… - GermandoGermano : RT @GoldenBoy_65: @g_lascala @auro_milan Non dovremmo mai dimenticare quello che dice Sacchi, si sceglie prima l’uomo e poi il campione. Le… - bloise_roberto : @gigiodonna1 @acmilan Sei solo un lota infame ecco cosa sei. Sei arrivato al Milan che puzzavi, ti abbiamo dovuto s… -