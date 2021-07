I mozziconi di sigaretta tra i fattori più alti di inquinamento marino Nasce un progetto di sensibilizzazione

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Idisono tra le prime cause didel mare, per questo Marevivo, che dal 1985 lavora per la tutela del mare e dell’ambiente, ha ideato undi. Iniziata nel 2020, in collaborazione il British American Tobacco Italia, il Ministero della Transizione Ecologica e l’ANCI, Piccoli Gesti, Grandi Crimini si propone di sensibilizzare le persone riguardo l’abbandono deidinell’ambiente e dei danni che questo piccolo gesto causa. Ecco, in dettaglio, di cosa si tratta. Marevivo, la campagna nazionale ...

... in occasione della Giornata del Mediterraneo, la seconda tappa di #CAMBIAGESTO, la campagna di sensibilizzazione per un corretto smaltimento deidi, coinvolgendo nuove città ...Domani, mercoledì 14 luglio alle ore 11,15, nella sala Giunta di palazzo degli elefanti, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell'assessore all'ambiente Fabio Cantarella,Per evitare un incendio si ricorda di adottare le seguenti precauzioni: – non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l’erba secca; – non accendere fuochi nel ...Incendio di sterpaglie questo pomeriggio intorno alle 15:00 a Bomporto via per Modena. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, supportati dai Volontari del Centro Fauna Il Pettirosso, ha permesso d ...