Giustizia: Pd-Lega-Fi per stringere tempi su ddl penale, alle 20 ufficio presidenza (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - stringere i tempi dell'esame in commissione Giustizia alla Camera per arrivare in aula, come già deciso della capigruppo di Montecitorio, il 23 luglio. E' quanto hanno chiesto Pd, Lega e Forza Italia Forza durante l'ufficio di presidenza della commissione Giustizia che si riunirà di nuovo alle 20 per decidere il calendario dei lavori. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) -dell'esame in commissionealla Camera per arrivare in aula, come già deciso della capigruppo di Montecitorio, il 23 luglio. E' quanto hanno chiesto Pd,e Forza Italia Forza durante l'didella commissioneche si riunirà di nuovo20 per decidere il calendario dei lavori.

Advertising

Mov5Stelle : Ancora guai con la giustizia per la Lega di Matteo Salvini. Leggi il post ?? - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega @matteosalvinimi. Al centro del colloqu… - LegaSalvini : Nicola Porro: 'Credo che l’unica via per riformare la giustizia siano i referendum'. #referendumgiustizia > Firma… - manu_etoile : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega @matteosalvinimi. Al centro del colloquio: l… - TV7Benevento : Giustizia: Pd-Lega-Fi per stringere tempi su ddl penale, alle 20 ufficio presidenza... -