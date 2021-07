Free2Move eSolutions e Accenture insieme per accelerare la transizione energetica (Di mercoledì 14 luglio 2021) ... player tecnologico nel settore della eMobility e della transizione energetica, hanno annunciato oggi una partnership a lungo termine per accelerare la transizione verso le emissioni Net - Zero. La ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) ... player tecnologico nel settore della eMobility e della, hanno annunciato oggi una partnership a lungo termine perlaverso le emissioni Net - Zero. La ...

Advertising

vanenard : RT @Accentureitalia: Insieme a @Free2Move eSolutions, annunciamo una nuova partnership per accelerare la transizione verso una #mobilità pi… - MaxOlivo90 : RT @HDmotori: Free2Move eSolutions con Accenture per agevolare la ricarica delle elettriche - HDmotori : RT @HDmotori: Free2Move eSolutions con Accenture per agevolare la ricarica delle elettriche - chevida : Free2Move eSolutions e Accenture insieme per la mobilità sostenibile @Accentureitalia @Free2Move @StellantisIT… - notiziariofinan : Accenture e Free2Move eSolutions hanno annunciato una partnership a lungo termine per accelerare la transizione ver… -