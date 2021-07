Formula 1 - Alfa Romeo e Sauber rinnovano la partnership (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il sodalizio tra l'Alfa Romeo e la Sauber Motorsport si rinnova: le parti hanno annunciato un prolungamento del loro accordo, una partnership pluriennale che consentirà al team di Hinwil di continuare a competere in Formula 1 come Alfa Romeo Racing. Sguardo rivolto al futuro. La collaborazione tra Alfa e Sauber è iniziata nel 2018 e nel tempo si è evoluta, con la presenza sempre più massiccia del Biscione e una partnership che è andata anche oltre la pista e che ha coinvolgo gli ingegneri del team elvetico nello sviluppo ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il sodalizio tra l'e laMotorsport si rinnova: le parti hanno annunciato un prolungamento del loro accordo, unapluriennale che consentirà al team di Hinwil di continuare a competere in1 comeRacing. Sguardo rivolto al futuro. La collaborazione traè iniziata nel 2018 e nel tempo si è evoluta, con la presenza sempre più massiccia del Biscione e unache è andata anche oltre la pista e che ha coinvolgo gli ingegneri del team elvetico nello sviluppo ...

