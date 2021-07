Florentino Perez duro su Ronaldo | “Cristiano è un idiota Non è un ragazzo normale”

(Di mercoledì 14 luglio 2021), tramite Mundo Deportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni assai forti nei confronti di: “È pazzo. Questoè un, un uomo malato. Pensi che questosia, ma non è, altrimenti non farebbe tutte le cose che fa”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::lancia la sfida a Messi Marcelo corteggia la Juve...

Advertising

diego4all : I leak su Florentino Perez sono fantastici, i veri scoop di questi giorni - LucarellaAndrea : RT @TuttoMercatoWeb: Nuovi audio shock di Florentino Perez: 'Cristiano Ronaldo è un imbecille'. E attacca anche Mourinho - PagineRomaniste : Gli audio choc di Florentino Perez: 'Ronaldo è un imbecille, un uomo malato. Mourinho un anormale' #ASRoma - 14_flying_dutch : RT @TuttoMercatoWeb: Nuovi audio shock di Florentino Perez: 'Cristiano Ronaldo è un imbecille'. E attacca anche Mourinho - marcovarini : RT @TuttoMercatoWeb: Nuovi audio shock di Florentino Perez: 'Cristiano Ronaldo è un imbecille'. E attacca anche Mourinho -

Ultime Notizie dalla rete : Florentino Perez

, terza puntata. El Confidential ha pubblicato oggi altre due conversazioni risalenti al 2012 in cui ha attaccato tutti i portoghesi che in quel momento erano sotto contratto con il ...El Confidencial ha pubblicato gli audio di una conversazione risalente a 15 anni fa. "Mi screditano per la Superlega, valuterò azioni legali"è nell'occhio del ciclone. La testata El Confidencial ha pubblicato un audio, risalente al 2006, in cui l'attuale presidente del Real Madrid parla male di Raul e Casillas , due ...Florentino Perez, tramite Mundo Deportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni assai forti nei confronti di Cristiano Ronaldo: “È pazzo. Questo ragazzo è un i ...Le parole del presidente del Real Madrid in un audio risalente all’ottobre 2012 Il quotidiano spagnolo “El Confidencial” ha pubblicato alcune dichiarazioni rilasciate da Florentino Perez in un audio p ...