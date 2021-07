Enel X su Android Auto, Google ricorre contro la decisione dell’antitrust (Di mercoledì 14 luglio 2021) Google ha deciso di ricorrere in appello contro la decisione dell'antitrust italiana di comminare una multa di 100 milioni di euro per abuso di posizione dominante nel mercato delle app. Era stata denunciata da Enel.... Leggi su dday (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha deciso dire in appelloladell'antitrust italiana di comminare una multa di 100 milioni di euro per abuso di posizione dominante nel mercato delle app. Era stata denunciata da....

Ultime Notizie dalla rete : Enel Android Android Auto, Google farà ricorso contro la sanzione per JuicePass di Enel X ... Tutto parte dalla decisione di Google di non consentire l'interoperabilità tra l'app JuicePass di Enel X con Android Auto . Il Garante ha sottolineato che non rendendo disponibile l'app su Android ...

Google fa ricorso nella contesa per Android con Enel X Google fa ricorso contro la decisione dell'Agcm, che aveva accolto il reclamo di Enel X per l'esclusione da Android Auto della app JuicePass. Google fa ricorso e spiega perché escluse JuicePass JuicePass è l'applicazione di Enel X per la ricerca e la prenotazione di colonnine di ...

Google fa ricorso nella contesa per Android con Enel X Vaielettrico.it Enel X su Android Auto, Google ricorre contro la decisione dell’antitrust Era stata denunciata da Enel. Il 13 maggio l’antitrust italiana ha dato una multa di 100 milioni di euro a Google Italia per abuso di posizione dominante, e ha imposto al colosso americano di rendere ...

Android Auto, Google farà ricorso contro la sanzione per JuicePass di Enel XHDblog.it La casa di Mountain View sottolinea che la priorità di Android Auto sono gli utenti e la sicurezza, non gli interessi di una singola aziendaRead More Advertisements Loading.

