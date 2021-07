Donnarumma al PSG: finalmente è ufficiale! Tutte le nostre tappe (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l’arrivo di Gigio Donnarumma, fresco Campione d’Europa con l’Italia. Questo il comunicato del club francese, con il tweet: “Buongiorno” Una nostra grande esclusiva va in porto, fin dallo scorso settembre quando vi raccontammo che il portiere non avrebbe rinnovato con il Milan. Dopo un lungo dialogo con la Juve, e dopo aver scartato l’ipotesi Barcellona, le date-svolta sono state quelle di domenica 6, lunedì 7 e venerdì 11 giugno: prima l’irruzione del PSG, consolidata nel giro di 24 ore, poi gli accordi totali – logica conseguenza – nel giorno del debutto vincente dell’Italia contro la Turchia. Donnarumma al PSG ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l’arrivo di Gigio, fresco Campione d’Europa con l’Italia. Questo il comunicato del club francese, con il tweet: “Buongiorno” Una nostra grande esclusiva va in porto, fin dallo scorso settembre quando vi raccontammo che il portiere non avrebbe rinnovato con il Milan. Dopo un lungo dialogo con la Juve, e dopo aver scartato l’ipotesi Barcellona, le date-svolta sono state quelle di domenica 6, lunedì 7 e venerdì 11 giugno: prima l’irruzione del PSG, consolidata nel giro di 24 ore, poi gli accordi totali – logica conseguenza – nel giorno del debutto vincente dell’Italia contro la Turchia.al PSG ...

brfootball : Gianluigi Donnarumma has arrived in Paris to complete his transfer to PSG ?? (??: @CanalSupporters) - brfootball : OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? - DiMarzio : #Psg | #Donnarumma pronto a cominciare la sua nuova avventura - VinesFoot : Gianluigi Donnarumma portera le n°5??0?? avec le PSG ! ??? - AndreSuspension : Mi spezza Enzo che fa Rt ad ogni tweet del PSG su Donnarumma -