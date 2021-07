Covid | Le Foche | “Contagi saliranno | con vaccini quarta ondata evitabile”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “L’aumento dei” da coronavirus in Italia “non è necessariamente il preludio a una nuova, in quanto la quasi totalità dei nuovi positivi non richiedono il ricovero in ospedale”. Lo spiega Francesco Le, immunologo clinico dell’università Sapienza, in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’. Però in tutta Europa la curva è in netto rialzo e anche in Italia il ministro Speranza esprime le sue ansie sulla ripresa. “Le riaperture hanno portato ovunque ad una crescita dei casi tanto da indurre il presidente francese Macron a limitare l’accesso in ristoranti e teatri ai solo possessori del green pass, la carta che prova ...

