“Con il latte spot a oltre 40 centesimi al litro va garantito il giusto prezzo alla stalla” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Dopo i mesi più difficili dell’emergenza Covid è ora il momento della responsabilità ed è importante che tutti gli operatori della filiera si impegnino a fare la propria parte per garantire il giusto prezzo del latte alla stalla”. È quanto afferma Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo, alla luce dell’aumento delle quotazioni del latte spot che dopo settimane di rialzo hanno sfondato i 40 centesimi al litro sulla piazza di Milano. “Sono segnali di ripersa molto attesi dagli allevatori – spiega Brivio – , ora ci ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Dopo i mesi più difficili dell’emergenza Covid è ora il momento della responsabilità ed è importante che tutti gli operatori della filiera si impegnino a fare la propria parte per garantire ildelst”. È quanto afferma Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo,luce dell’aumento delle quotazioni delche dopo settimane di rialzo hanno sfondato i 40alsulla piazza di Milano. “Sono segnali di ripersa molto attesi dagli allevatori – spiega Brivio – , ora ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Con latte Maschere per i piedi: come si usano e quali acquistare La maschera alla fragola Esfoliare, nutrire e riparare la pelle dei piedi con un unico trattamento? ... Il suo segreto? Il mix di estratto di latte e di una varietà di estratti vegetali, tra cui aloe, ...

Trasformare il latte in opere d'arte. Ci prova il Casaro Nero. Una cena tutta a base di prodotti rigorosamente lucani, preceduta da uno showcooking in cui sar à possibile ammirare Biagio, uno dei migliori casari italiani che vanta collaborazioni con i migliori ...

Il latte olandese viaggia con l'idrogeno - TrasportoEuropa TrasportoEuropa Un pomeriggio con le "Femines. Donne del latte" Un pomeriggio dedicato alle “donne del latte” è in programma sabato prossimo 17 luglio a Sappada, in Borgata Fontana. Sarà presente la fotografa Ulderica Da Pozzo che, ...

Perugia, mamma dona 150 litri di latte materno all’ospedale dopo la nascita del secondo figlio Caterina dona 150 litri di latte materno all’ospedale dopo la nascita prematura del piccolo Cristiano: "Solidarietà a chi non ha avuto la mia fortuna" ...

