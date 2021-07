Zignago Vetro | da Intesa Sp 45 mln per progetti economia circolare 2

Advertising

intesasanpaolo : Intesa Sanpaolo finanzia Zignago Vetro con 45 mln di euro per lo sviluppo di progetti di #circulareconomy come l'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Zignago Vetro

Metro

Zig nago, fra i principali produttori di contenitori incavo in Italia quotato sul segmento STAR, ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo un accordo di finanziamento per un ammontare di 45 milioni di euro, finalizzato al raggiungimento di specifici ...e IntesaSanpaolo hanno sottoscritto un accordo di finanziamento per un ammontare di 45 milioni di euro finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi legati all'economia circolare. ...Milano, 13 lug. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo e Zignago Vetro, società produttrice di contenitori in vetro cavo quotata a Piazza Affari, hanno sottoscritto un accordo di finanziamento per un ammontare ...L'operazione consiste in una linea di credito della durata di 5 anni caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di precisi target in ambito di circular economy ...